Жители Самары собираются экономить на новогодних подарках

Россияне готовы дарить подарки, но меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары готовы потратить на новогодние подарки меньше, чем обитатели большинства соседних регионов. Опрос среди россиян провел SuperJob, исследователи спросили, сколько денег готовы выложить жители регионов на новогодние подарки в 2020 году. Самые щедрые дарители: в Москве, Красноярске, Ростове-н-Дону и Воронеже.

Меньше всех заложили в новогодний бюджет самарцы, уфимцы и жители Волгограда. В Самаре, например, на подарки готовы потратить 12 тыс. рублей.

Интересно, что за год выросло число людей, которые не собираются никому дарить новогодние подарки, на втором месте ответ - родственникам. Чуть меньше опрошенных - 68% вместо 74% готовы одарить вторую половинку. А вот коллегам собираются дарить презенты 6% вместо 12% в прошлом году.