Платные парковки могут появиться в Самаре уже в 2021 году

Парковки на многих улицах станут платными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в 2021 году в Самаре могут ввести платные парковки. Это должно частично снять нагрузку с улично-дорожной сети. В бюджет Самары такая форма взаимодействия с гражданами может приносить в год 50-70 млн рублей.

Также на заседании Думы рассказали, что в следующем году нагрузка на департамент транспорта снизится, так как заканчиваются выплаты по ряду договоров лизинга. Почти 5 млн рублей будет заложено в новый бюджет на софинансирование покупки новых выгонов для метро.

Напомним, что проект платных парковок уже разработан. Час парковки будет стоить от 45 до 65 рублей на разных улицах. С 2021 года власти планируют заключить концессионное соглашение и начать его реализовывать. Напомним, что платить нужно будет только в будние дни с 8.00 до 20.00 .