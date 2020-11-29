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Власти ищут того, кто сделает проект реконструкции ДК "Самарец" за 3 миллиона рублей

Здание расположено на улице Победы, раньше здесь был дом культуры
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Сейчас здание не в лучшем состоянии

Сейчас здание не в лучшем состоянии

В Самаре власти ищут подрядчика, который займется подготовкой проекта реконструкции здания дома культуры на улице Победы. Преображение "Самарца" обсуждают уже несколько лет, но пока руки до него не дошли. Площадь помещения, в котором должны провести капитальные работы, - 1,8 тысяч квадратных метров.

Власти объявили, что готовы заплатить за реконструкцию максимум 3,042 млн рублей из бюджета Самарской области. На работы есть 8,5 месяцев.

Напомним, что власти выкупили здание у собственника. В планах - открыть в нем музей Безымянки, проводить внешкольные занятия для детей. Но до этого момента на воплощение идеи в жизнь не было денег.