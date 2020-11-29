В основном коронавирусных больных находят среди тех, кто страдает ОРВИ и пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, как и где заболели коронавирусом еще 251 человек за 29 ноября 2020 года. 42 человека даже не подозревали о каких-то проблемах - у них не было симптомов, но при профилактическом осмотре у них выявили инфекцию. Остальные лечились и наблюдались с ОРВИ и пневмонией, им провели анализ и выявили коронавирус.

В этот раз очень много зараженных нашли именно в Самаре: 129 человек заболели именно в областной столице, это больше, чем в предыдущие дни. Всего с начала пандемии в Самаре заболели уже почти 10 тысяч человек. 18 пациентов нашли в Сызрани, 15 в Отрадном - в этом городе с начала пандемии заболели уже 319 человек. До 821 пациента увеличилось число коронавирусных больных в Новокуйбышевске - на 10 в день. По пять больных нашли в Октябрьске и Похвистневском районах, по три - в Жигулевске, Безенчукском, Борском, Большечерниговском, Большеглушицком, Приволжском и Ставропольском районах.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 22101 человек. Выздоровели почти 19,1 тыс человек, а умерли 412. В том числе за последние сутки скончались четыре человека, все старше 60 лет. Показатель смертности в регионе ниже, чем по стране - 12,9, а вот коэффициент летальности - 1,86, это выше, чем по стране.