Самой молодой - 14, самой возрастной - 58: эксперты рассказали, когда самарчанки становятся мамами

У 42% самарчанок только один ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за девять месяцев 2020 года родились 21 тыс детей, это меньше, чем в прошлом года ну 1,2 тысячи новорожденных. Такой статистикой поделились эксперты Самарастата. Также они рассказали, в каком возрасте самарчанки отправляются за семейным пополнением. В этом году самой юной роженицей стала 14-летняя девушка, а самой возрастной - 58-летняя женщина.

Средний возраст самарской матери 29 лет, в селах этот возраст чуть ниже - 28 лет. И все больше становится доля женщин, которые рождают после 35 лет.

Больше всего детей в регионе рождаются в июле - августе, меньше всего - в феврале. В среднем в месяц на свет в Самарской области появляются 2,5 тысяч детей.

Интересно, что больше 52% детей в прошлом году в регионе родили матери, уже получившие высшее образование. В Самарской области 42% матерей имеют одного ребенка, 46% двух и лишь 12% трех и более.