Это что, камазовирус? В Самаре очередной грузовик повис на проводах

В Самаре очередной КамАЗ встал на дыбы

В Самаре очередной КамАЗ решил показать чудеса эквилибристики. Подписчики группы "Подслушано Самара" поделились фотографией с улицы Шоссейная, где у грузовика в движении открылся кузов и зацепил световую опору и провода. В итоге сам КамАЗ завалился на бок.

До этого подобная же история произошла на другом конце Самары - на Волжском шоссе. Здесь КамАЗ кузовом задел опору и встал на дыбы.

Самарцы активно обсуждают необычное поведение грузовиков в социальных сетях и даже окрестили новое явление "камазовирусом". Впрочем, опытные водители полагают, что их коллеги на грузовиках просто устали и уже потеряли концентрацию к концу года, тем более сейчас в Самаре ведется много строек. Впрочем, грешат и на их непрофессионализм.

- Это так называемые профессионалы ща рулём. Даже в зеркало не посмотрит когда высыпает. Кузов же всегда падал, значит и в этот раз должен был упасть, - делится своими наблюдениями Александр Корчагин.