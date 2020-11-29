Жители Самары рассказали, сколько намерены потратить на новогодних каникулах

А можно просто гулять бесплатно! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары готовы потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 20 тысяч рублей. Это чуть меньше, чем оценили свои будущие затраты в Москве и Санкт-Петербурге, но больше, чем в остальных регионах страны. Например, наши ближайшие соседи - уфимцы - планируют уложиться в 19300 рублей, жители Татарстана - в 17500 рублей. Причем по сравнению с прошлым годом планируемые расходы выросли на 8%.

Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. Интересно, что по данным экспертов чаще занимаются бюджетированием граждане с зарплатой до 30 тысяч рублей, а не те, у кого доход выше.

Еще одно наблюдение: женщины намерены потратить меньше, чем мужчины примерно на две тысячи рублей.