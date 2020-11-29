Блогер показал, как прямо сейчас строят мост через реку Сок в Самаре

Мост через реку Сок строят высокими темпами Фото: Кадр видео

Строительство моста через реку Сок в Самаре снова попало на видео. Здесь закончили возводить центральную опору, она уже красуется посреди реки, теперь в ее сторону будут дальше надвигать само мостовое строение.

Также продолжают реконструировать старый мост, который находится рядом. Когда работы будут завершены, все автомобили поделят между двумя мостами, чтобы снизить пробки.

Напомним, что осенью стройку посетил Дмитрий Азаров. Он отметил, что все работы ведутся опережающими темпами и подрядчик уверен, что сможет закончить стройку на год раньше. Этому способствовал и тот факт, что правительство РФ, благодаря лоббированию со стороны губернатора, выделило раньше, чем планировалось, дополнительные суммы и подрядчик смог быстрее приступить к запланированным только на весну работам. Сейчас строительство продолжается - зимой будут вестись те работы, которые позволяет делать регламент.