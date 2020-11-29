Под Самарой в аварии с большегрузом погибли водитель и пассажиры грузовой газели

В Самарской области погибли люди в аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три человека по предварительным данным погибли в грузовой газели, которая прямо на трассе столкнулась с большегрузом. Столкновение было настолько сильным, что обе машины серьезно пострадали. Но если водитель грузовика предварительно отделался попаданием в больницу, то водителю и пассажирам грузовой газели не повезло - они погибли.

На месте работают полицейские, они организовали объезд места ДТП и помогают машинам проехать мимо. Им же предстоит выяснить, кто виноват и что случилось на трассе.

Аварии с большегрузами стали происходить в Самарской области довольно часто. Накануне в кювет улетела иномарка после столкновения с тягачом, а за неделю камазы дважды вставали на дыбы, зацепив кузовом опору.