Появились фото и видео ДТП под Самарой, где сгорела фура и погибли трое человек

Фура сгорела до груды железа. Фото: https://vk.com/dtp_163

Появились фото и видео с места страшного ДТП под Самарой, на границе Сергиевского и Красноярского районов. Напомним, что по сообщениям ГУ МЧС РФ по Самарской области здесь перед Красноярским кольцом лоб в лоб столкнулись две фуры. В грузовой газели погибли три человека, по предварительным данным водитель и два пассажира. Водитель второго грузовика выжил, но ему тоже понадобилась помощь врачей.

Все дело в том, что от удара фура загорелась - этот момент как раз и удалось заснять проезжающим мимо водителям. Дым валил столбом и смотреть на это было в самом деле страшно. От автомобиля не осталось практически ничего. Из-за аварии образовалась серьезная пробка перед кольцом.

Причины и обстоятельства ДТП еще предстоит прояснить полицейским.