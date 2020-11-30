В Самаре будет холодать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области опять объявлен желтый уровень погодной опасности. Ночью и утром 30 ноября синоптики обещают горожанам и жителям региона густой туман с видимостью менее 500 метров. Водителей и пешеходов просят быть максимально осторожными на дорогах: в последнее время и так выросло число ДТП из-за снежных трасс, не слишком хорошей видимости и неосторожности водителей.

Кроме тумана также в понедельник стоит опасаться гололедицы, говорят специалисты Приволжского УГМС. Будет достаточно тепло - 4 -6 градусов, осадков синоптики не ждут.

А вот уже во вторник начнет холодать, днем уже до -11 градусов, ночью температура опустится до -19 градусов. В среду столбики термометров опустятся уже до -17, а ночью - до -25, начнутся настоящие зимние морозы. Впрочем, судя по изначальным прогнозам синоптиков, они вряд ли будут долгими. В Гисметео уверяли, что зима будет теплее, чем в прошлые годы.