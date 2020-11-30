У жителя Самары нашли тайник с боеприпасами, которые он намеревался продать

О том, что хранение патронов без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским полицейским поступила информация, что в заброшенном доме на улице Рижской в Куйбышевском районе Самары находится тайник с боеприпасами. Сотрудники самарского уголовного розыска в присутствии понятых изъяли из тайника схрон с 25 патронами образца 1974 года, пригодными для стрельбы.

- Установлено, что к незаконному хранению боеприпасов может быть причастен ранее судимый 39-летний житель Самары. На опросе подозреваемый пояснил, что несколько лет назад он нашел патроны около воинской части. Мужчина забрал находку себе, чтобы в дальнейшем продать боеприпасы, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение четырех эпизодов краж, а также незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов. На данный момент в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».