В Тольятти на пожаре погиб мужчина

Пожарные тушили квартиру в Комсомольском районе в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в воскресенье, 30 ноября, произошел пожар в Комсомольском районе на улице Гидротехнической, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 7:49, пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Как оказалось, в одной из квартир горели домашние вещи. В 8:00 пожар был ликвидирован.

В результате пожара погиб 71-летний мужчина, эвакуированы два человека.

На месте работали 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Всего в текущем году на территории Самарской области произошло порядка 9,5 тыс. пожаров. В основном, возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем.