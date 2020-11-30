Жители Зубчаниновки требуют поставить светофор на аварийно-опасном перекрестке

Аварии на этом перекрестке - не редкость Фото: twitter.com/Nm5JjVvOyjAFWrq

Жители поселка Зубчаниновка обратились к местным властям с просьбой обратить внимание на опасный перекресток Зубчаниновское шоссе/Камчатская. По словам местных жителей, на этом перекрестке не редко случаются дорожно-транспортные происшествия, в том числе и с участием пешеходов.

- Людям, которые живут за ЖД линией, очень проблематично выезжать на Зубчаниновское шоссе с улицы Камчатская. Здесь постоянно происходят аварии, а ведь рядом находится школа №147. Очень страшно за детей, установите, пожалуйста, светофор, - просят местные жители в твиттере.

В департаменте транспорта Самары оперативно отреагировали на запрос и отметили, что в ближайшее время собираются решить вопрос об обеспечении безопасности на аварийно-опасном перекрестке. По словам чиновников, техзадание на этот перекресток уже разработано и передано для выполнения в департамент городского хозяйства и экологии.