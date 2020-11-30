Строительство двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре начнется в 2021 году

Масштабную транспортную развязку будут строить порядка двух лет

В Самаре в 2021 году начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на улицах Ново-Садовой, Советской Армии и XXII партсъезда.

Предполагается, что строительство продлится порядка двух лет. Путепровод будет сделан над улицей Ново-Садовой от XXII Партсъезда до ДК "Современник". По верхнему уровню пойдет движение по ул. Ново-Садовой, по нижнему уровню поедут автомобили по улицам Советской Армии и XXII Партсъезда. Во время возведения развязки транспорт пустят по временной схеме.

Предполагается, что с появлением развязки разгрузится участок около "Современника" где образуются крупные заторы, особенно в будние дни в утренние и вечерние часы.

Строить развязку будут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в целях сокращения доли региональных дорог, работающих в режиме перегрузки.