Местами по области похолодает до - 26 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящую неделю в Самарской области ожидается аномально холодная погода, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, с 1 по 5 декабря ожидается среднесуточная температура на 9 градусов ниже нормы. В среду ночью местами по области похолодает до -26 градусов. В дневное время будет мороз до -15 градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

Осадков в ближайшие дни не ожидается, будет малооблачно, местами возможна изморозь. Жителям региона в мороз не советуют без необходимости выходить на улицу. Не рекомендуется на улице пить алкогольные напитки и курить, а также выходить на мороз натощак.