Сутенер из Тольятти распространял порнографию в социальных сетях

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские нашли подозреваемого в незаконном распространении порнографии. 31-летний Сергей В. распространял пикантные материалы в социальной сети "ДругВокруг".

- На его причастность к преступлению указывает справка от интернет-провайдера. Мужчину оперативники задержали по месту жительства - на улице Ворошилова, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сергей арестован. По статье 242 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится на стадии расследования. По некоторым сведениям, раньше злоумышленник работал сутенером и уже привлекался к уголовной ответственности.