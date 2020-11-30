В Тольятти мужчина пытался заживо спалить деда-соседа

Сообщение о необычном пациенте в полицию поступило днем 27 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилой дом на ул.Фрунзе в Тольятти недавно едва не стал местом страшного преступления. От рук своего соседа по квартире пострадал 85-летний мужчина. Он попал в больницу с ожогами голени и стопы. А когда врачи спросили у пациента, как он получил такую травму, тот ответил: меня пытался сжечь сосед.

После такого заявления сведения о необычном пациенте передали полиции. И выяснилось, версия пенсионера может оказаться правдой.

По сведениям собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, полицейские задержали 36-летнего мужчину, который жил в одной квартире с пострадавшим. Задержанный уже имеет судимости за воровство. По предварительным данным, 27ноября он мог поджечь постель, на которой лежал пожилой мужчина.

Зачем он это сделал, был ли при этом трезв и осознавал ли, что делает, силовикам предстоит определить во время проверки. Уголовное дело по факту ЧП пока не возбуждено.