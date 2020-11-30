Самарский Речной вокзал капитально отремонтируют и оборудуют пандусами и «говорящим» лифтом

Причал Речного вокзала капитально отремонтируют и сделают более конфортным для пассажиров с инвалидностью Фото: Антон СЕНЬКО

На сайте госзакупок определили подрядчика, который займется разработкой проектной документацией и капитальным ремонтом причала у Речного вокзала на улице Максима Горького в Самаре. Заказчиком выступает Министрестрво транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В техзадании указан перечень работ, который подрядчик будет обязан выполнить. Помимо ремонтных работ, строители должны будут организовать доступность среды для людей с ограниченными возможностями — на причале должны быть широкие тротуары, пандусы и современные пассажирские лифты с голосовым информированием о прибытии, закрытии дверей и т. д.

Победителем электронного аукциона стала самарская фирма ООО «Волгатрансстрой-проект», которая предложила выполнить работы по ТЗ за 32,4 миллиона рублей, не позднее 2 ноября 2021 года.