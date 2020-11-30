С начала осени в общественный транспорт Самары не пустили больше 9 тысяч человек без масок

Рейды проводятся на постоянной основе

В Самаре продолжают проверять, как люди соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Только сегодня, 30 ноября, в течение первого часа работы контролеры оформили административные протоколы на двух пассажиров, проигнорировавших установленные правила.

- Протокольная практика началась с 1 октября. За это время составлено 93 протокола, - делятся в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

С начала осени из автобусов, трамваев и троллейбусов высажено уже 850 нарушителей. В метро не допущены еще 8188 граждан, пожелавших не пользоваться важным средством защиты.

С персоналом транспортных предприятий проводятся ежедневные инструктажи. Если кто-то из работников этой сферы легкомысленно отнесется к проблеме, то его также привлекут к дисциплинарной ответственности.