Очевидцы: в Тольятти из банкомата в аптеке неизвестные украли 7 миллионов рублей

На месте происшествия сейчас работают правоохранители ФОТО: Патруль Тольятти Фото: соцсети

ЧП сегодня вечером, в понедельник 30 ноября, произошло в 19 квартале Тольятти. Как говорят местные жители, там произошла кража. Преступник, по словам граждан, завладел крупной суммой денег.

- Из банкомата, находящегося в аптеке, было похищено 7 миллионов рублей. На месте работает следственно-оперативная группа, - сообщает "Патруль Тольятти" со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МВД России по региону корреспонденту "КП-Самара" сообщили, что сейчас сотрудники полиции выясняют всю информацию. Процессуального решения пока не принято. Дополнительных подробностей нет.