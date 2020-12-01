Самарские инспекторы ДПС подвели итоги крупномасштабного рейда на контроль трезвости

В рейде участвовало более 400 сотрудников внутренних дел Фото: ГУ МВД по Самарской области

В минувшие выходные, 28-29 ноября 2020 года в Самарской области прошло крупномасштабное мероприятие на выявление нетрезвых водителей. В рейде, помимо инспекторского состава, участвовали также руководители территориальных ОГИБДД и сотрудники областного управления ГАИ. В мероприятии было задействовано более 400 сотрудников правоохранительных органов, дополнительно привлекались 32 экипажа ГИБДД.

- На территории Самарской области, во время проведения рейдов, выявлено 11 нарушителей, которые управляли автомобиль в нетрезвом состоянии, 24 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 9 водителей сели за руль нетрезвыми повторно, в течение года, - подвели итоги мероприятия в ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре за выходные, из общего числа всех нарушителей области, выявили 7 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, пятеро из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Один из жителей областного центра сел за руль пьяным повторно, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. За совершение преступления по данной статье нарушителю могжет горозить штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.