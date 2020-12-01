На территории стадиона «Самара Арена» может появиться скейтпарк, «Памп трэк» и площадки для «Кроссфита» и «Воркаута»

На "Самара Арена" появятся сразу несколько новых спортивных общектов уже до конца этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственное казенное учреждение «Самара Арена» ищут подрядчика на поставку спортивного оборудования, которое необходимо будет установить на прилегающей к стадиону территории уже в этом году.

В планах заказчика создать сразу несколько спортивных объектов. На сайте госзакупок ищут подрядную фирму, которая доставит и установит оборудование для скейпарка, а также мобильного комплекса для занятий «Кроссфитом» и «Воркаутом». Также планируется найти фирму, которая изготовит и установит специальную трассу «Памп трек», представляющая собой чередование ям, кочек и контруклоном.

Для любителей сноубординга на стадионе появится специальная трасса «Джиббинг», где любой желающий сможет освоить трюки и прыжки с элементами скольжения на сноуборде. Также «Самара Арена» планируют построить «Триал» для катания на BMX, роликах и самокатах.

Победителя электронного аукциона определят уже после 10 декабря, а завершить работы по установке спортивного оборудования подрядчик должен будет уже к 25 декабря этого года.