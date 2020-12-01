В Самарской области резко возросло количество ДТП

За неделю в регионе произошло более 70 ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании обсудили обстановку на территории Самарской области. Об оперативной обстановке в регионе доложил руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко. По словам генерал-майора внутренней службы, на минувшей неделе чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано.

- Несмотря на отсутствие ЧП, сообщаю о тревожном факте — росте числа ДТП на территории Самарской области. За минувшую неделю произошло более 70 аварий на автодорогах области. В настоящий момент специалисты выясняют основные причины такого роста количества происшествий на дорогах, - отметил Олег Бойко.

Вероятно, увеличение количества ДТП связано с установлением в Самарской области аномально холодной погоды, в следствие чего на дорогах наблюдается гололедица. Из-за морозов региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков, с 1 по 5 декабря среднесуточная температура воздуха в Самарской области будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.