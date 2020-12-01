Фирма из Красного Яра поставляла некачественную продукцию в детские сады соседних регионов

За качеством питания детей в России следят особенно пристально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что ООО «Созвездие, которые осуществляют свою деятельность по производству, переработке, хранению и реализации молока и молочной продукции, поставляли в в детские и социальные учреждения Пензенской и Оренбургской областей свою продукцию, в которой установили наличие растительных жиров.

- В рамках государственного задания был произведен отбор проб сметаны и творога, в которых было установлено несоответствие по жирно-кислотному составу. На основании результатов лабораторных исследований в образцах творога и сметаны также было установлено наличие растительных жиров, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В связи с выявлением фальсифицированной продукции инспекторы провели анализ информации, и выявили, что данная продукция поставлялись в социальные учреждения через информационную систему по ветеринарно-сопроводительным документам, начиная с февраля 2020 года.

Инспекторы Россельхознадзора по Самарской области, на основании выявленных нарушений, составили протоколы об административных правонарушениях. Организация была оштрафована на 100 тысяч рублей, однако административный штраф не был погашен в установленный срок.

- ООО «Созвездие» было признано виновным в совершении административных правонарушений, в том числе по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа», в следствие чего юридическому лицу было назначено наказание в в виде штрафа в двойном размере, то есть 200 тысяч рублей, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.