Под Самарой полиция загнала угонщика в сточную яму

Полицейские прострелили у автомобиля два колеса, после чего внедорожник слетел в яму сточных вод Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские Хворостянского района Самарской области, находясь на патрулировании, заметили автомобиль «Нива Шевроле», который в дневное время двигался без включенных ходовых огней. Инспектор ДПС предпринял попытку остановить транспортное средство, однако водитель не выполнил законные требования сотрудника полиции и попытался скрыться.

- Сотрудники ДПС на служебной машине с проблесковыми маячками начали преследование нарушителя. Требования остановить автомобиль водитель игнорировал, при этом создавал угрозу для других участников движения, нарушая ПДД, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Инспектор ДПС вызвал в помощь участкового на служебной внедорожнике «Нива». В это время нарушитель, пытаясь уйти от преследования, свернул с автодороги в поле. Полицейский, несмотря на бездорожье, не упускал «Ниву Шевроле» из вида и продолжал преследование.

- Погоня длилась больше часа, после чего полицейские решили использовать табельное оружие, чтобы остановить злоумышленника. В результате прицельной стрельбы было повреждено 2 колеса автомобиля, после чего водитель, не справившись с управлением, схехал в яму сточных вод животноводческого комплекса в селе Новокуровка, - сообщили в ГУ МВД.

По словам сотрудников полиции Хворостянского района, у водителя «Нивы Шевроле» присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров, которые изначально ехали с другом в магазин и не планировали, что поездка закончиться погоней со стрельбой.

В ходе опроса, нарушитель признался, что угнал автомобиль у своего знакомого. Полицейские установили личность владельца транспортного средства и сообщили ему об угоне, однако на тот момент мужчина даже не подозревал о том, что его машину угнали. Пассажиры были также удивлены тем фактом, что «Нива Шевроле» была похищена.

По данным ГУ МВД все участники этого дела являются жителями Республики Башкортостан, которые прибыли на территорию Хворостянского района с целью заработка. Водитель 2001 года рождения, уходивший от погони на угнанном автомобиле, ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Исходя из всего вышеперечисленного, нарушитель понесет наказание сразу по нескольким статьям уголовного кодекса — по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», по статье 12.7. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».