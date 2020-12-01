Самарские пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину без сознания

Возможная причина пожара - непотушенная сигарета Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Информация о пожаре на улице Литвинова, 322А поступила вэкстренные службы 30 ноября в 13:07. Как сообщили соседи по «коммуналке», в комнате, где жил 66-летний мужчина, загорелись домашние вещи.

- По прибытию было установлено, что в квартире горели вещи домашнего обихода на площади 10 квм. В квартире был обнаружен мужчина без сознания, его передали скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные ликвидировали возгорание в 13:24. Предположительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с сигаретой. Пострадавшего, в тяжёлом состоянии, доставили в ожоговое отделение с 30% ожогов тела и ожогом дыхательных путей.