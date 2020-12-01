Эксперты рассказали, как неосторожность при пользовании газом отправила в больницу две семьи и убила девочку в Самарской области

Эксперты рассказали, чем опасна неосторожность при обращении с газовым оборудованием Фото: другой источник.

В Самарской области за неделю произошло сразу два трагических происшествия из-за отравления угарным газом. 24 ноября в Тольятти погибла девочка, ее родные оказались в больнице. А 29 ноября пострадали женщина и грудной ребенок – уже в Самаре, на улице Ново-Садовая. На место ЧП в обоих случаях сразу выехали аварийные бригады СВГК. То, что они обнаружили, свидетельствовало о чрезвычайной неосторожности жильцов.

- Прибывшая аварийная бригада СВГК обнаружила высокую концентрацию угарного газа в квартире, отсутствие тяги в дымоходе и заделанный вентиляционный канал. Специально созданной для расследования ЧП комиссии предстоит еще провести ряд исследований, однако нарушения правил эксплуатации газового оборудования налицо, - рассказали в газовой компании.

Похожие проблемы нашли и в Тольятти. Высокая концентрация угарного газа была сразу в двух смежных квартирах в доме по ул. Комсомольская. Специалисты нашли и заклеенные вентиляционные решетки, и закрытые форточки на окнах – признаки нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Такие же нарушения нашли и в соседней квартире - там только по счастливой случайности никто не пострадал.

Как отметили специалисты СВГК, за последние пять лет от отравления угарным газом в регионе пострадали почти 600 человек. 49 из них погибли. Причем в большинстве случаев причиной трагедии стала именно беспечность потребителей. И чаще всего причина отравления в наличии в проточном водонагревателе обратной тяги, в установке принудительных вытяжек над плитами, самовольном перемонтаже газового оборудования, дымоходов и вентканалов, обледенении или засоре дымоходов, неработающей автоматике безопасности, закрытых шиберах.

Специалисты просят всех жителей быть внимательнее к собственной безопасности и своевременно заключить договор на техобслуживание газового оборудования.