Стало известно, где в Самаре наряжают новогодние ёлки и когда они засияют праздничными огнями

В Самаре вовсю готовятся к встрече нового 2021 года Фото: администрация Самары

В преддверии новогодних праздников администрация Самары, совместно с МАУ «Парки Самары», начали размещать на парковых территориях новогоднюю атрибутику и подготавливать площадки для зимнего активного отдыха.

- Погода в первые дни зимы в Самаре позволяет начать заливать катки в парках. К работам приступили уже в парке Дружбы, в парке Победы, в парке 50-летия Октября, а к концу этой недели аналогичные работы будут организованы в парке имени Гагарина, где будет самый крупный каток, - рассказал заместитель директора МАУ г. о. Самара «Парки Самары» Андрей Мутейкин.

Как рассказали представители МАУ «Парки Самары», территории парковых зон и катков будут украшены новогодними иллюминациями, а также началась установка и украшение новогодних ёлок. В парке 50-летия Октября уже разместили 7-метровую ель и украсили шарами.

В администрации города рассказали, что новогодние ёлки появятся в девяти парках Самары. Новогодние огни на них, вместе с остальной иллюминацией, зажгутся уже 10 декабря.