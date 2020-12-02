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Самарца будут судить за кредит, взятый на имя покойной матери

Мужчина утверждает, что пошел на это, чтобы рассчитаться со своими долгами
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Это уголовное дело будут рассматривать в Промышленном районном суде Самары

Это уголовное дело будут рассматривать в Промышленном районном суде Самары

Фото: Александра БУДАЕВА

Самарца отдали под суд за мошенничество. По версии следствия, он оформил кредит на имя покойной матери.

- Его мать умерла 4 февраля прошлого года, а 7 февраля он воспользовался ее данными для входа в мобильное приложение Сбербанка и оформил заявку на получение кредита, ранее уже одобренного его матери, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, где недавно утвердили обвинительное заключение по этому делу.

Около полумиллиона рублей пришли на банковский счет покойной женщины, а ее сын перевел их себе. Следователям он заявил, что на преступление его толкнули долги по собственным кредитам.

Действия самарца квалифицировали по статье "Мошенничество в крупном размере", дело передали на рассмотрение в Промышленный районный суд. Санкции статьи предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

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