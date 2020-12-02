Девушка со шпицем из Самары обворовала любителей собак

Сейчас аферистка находится под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области задержали подозреваемую в хищении денежных средств под предлогом продажи породистой собаки. Как стало известно, с мая по октябрь текущего года 23-летняя жительница Самары размещала объявления о продаже померанского шпица в Интернете по минимальной цене, но как только покупатель переводил предоплату, аферистка переставала выходить на связь.

- Мошенница обещала покупателю организовать доставку собаки за свой счет при условии внесения предоплаты. Чтобы сделка выглядела максимально правдоподобно, девушка звонила покупателю по видеосвязи и показывала маленькую собачку в живую, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По информации следственного отдела УМВД по Самаре, аферистка с собачкой получила деньги от трех жителей Самарской области, а также аналогичные обращения поступали в полицию других регионов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступлений, 23-летняя жительница города Самары, была задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.