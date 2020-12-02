В Самаре задержали парня, который пообещал знакомому в приобритении водительских прав за 92 тысячи

92 тысячи рублей запросил парень за водительские права без сдачи экзамена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным полицейских, в Красноярском районе Самарской области был задержан подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

- Молодой человек 1991 года рождения, возле одного из домой в селе Красный Яр, получил от гражданина 1967 года рождения деньги в размере 8=92 тысяч рублей. Посредник пообещал помочь мужчине в получении водительских прав без прохождения обучения и без фактической сдачи экзаменов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Красноярскому району задержали подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291.1 «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Молодому человеку может грозить лишение свободы на срок до 7 лет с наложением штрафа до 30-кратной суммы взятки.