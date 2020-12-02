Голландские проектировщики могут помочь восстановить единственную уцелевшую в Поволжье ветряную мельницу 19 века

Хинштейн обещал оказать содействие в привлечении средств на восстановление памятника архитектуры Фото: hinshtein.ru

Инициатором восстановления уникальной ветряной мельницы 1848 года постройки выступает директор ООО ПКФ «Регион проект» Павел Татаровский. Он обратился к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну оказать содействие в привлечении средств на реконструкцию.

- Ветряная мельница в селе Бариновка — единственная уцелевшая во всем Поволжье. Я уже переговорил с проектировщиками из Голландии, которые имеют опыт восстановления таких объектов, и они готовы взяться за эту работу, - сказал Павел Татаровский.

Депутат Александр Хинштейн пообещал найти варианты на получение средств по внебюджетному финансированию. Отметим, что недавно Хинштейн приложил все усилия, чтобы ветряную мельницу взяли под охрану как памятник архитектуры.