В больницу Пирогова в Самаре устроились 27 молодых врачей по наиболее востребованным специальностям

В больницу для работы регулярно привлекаются молодые специалисты

В больницу Пирогова в Самаре в этом году устроились 27 молодых специалистов с высшим медицинским образованием по самым востребованным специальностям. В медучреждении начали работать специалисты в области кардиологи, неврологии, рентгенологии и других сферах. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Для привлечения молодых специалистов в больнице предусмотрены меры социальной поддержки, льготы, а также оказание материальной помощи, в том числе оплата проезда к месту работы районов области и аренда жилья в Самаре.

Также ежегодно в больнице заключают договоры со студентами самарского медицинского университета об их обучении в ординатуре по наиболее востребованным специальностям.

Задача привлечения в больницы медицинских работников являются одними из приоритетных в реализации национального проекта "Здравоохранения". На укрепление кадровой составляющей направлена стратегия лидерства губернатора Самарской области

Дмитрия Азарова.