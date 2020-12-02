В Самаре врачи спасли пятнадцатилетнего подростка с врожденным пороком сердца

Благодаря уникальной операции в Самаре спасли 15-летнего подростка

В отделении Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. Полякова прошла уникальная высокотехнологичная операция по коррекции врожденного порока сердца пятнадцатилетнему подростку.

Операцию выполнил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Темур Кислухин вместе с коллегой, хирургом из Научно-исследовательского института кардиологии Томска Виктором Варваренко. Специалисты через небольшое отверстие на бедре пациента специальным инструментом закрыли дефект межпредсердной перегородки - врожденной аномалии, характеризующейся открытым сообщением между правым и левым предсердиями, что приводит к одышке, отставаниям в физическом развитии и другим осложнениям.

Операция проходила под рентгеновским контролем, который позволяет отслеживать детали процесса без новых разрезов.

Подобные операции в отделении проводят с 2003 года. За это время специалисты освоили почти весь спектр инструментов для исправления подобных аномалий На этот раз врачи изучили и внедрили еще один современный и эффективный метод.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним направлений национального проекта "Здравоохранение". Оснащение клиник необходимым оборудованием и внедрение передовых методов лечения поддерживается губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.