В Сызрани мужчина после развода с женой смог попасть в квартиру лишь через балкон

Экипаж вневедомственной охраны быстро прибыл на место ЧП и спас сызранку от бывшего мужа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 30 ноября в жилом многоквартирном доме в Сызрани сработала тревожная кнопка. По адресу сразу выехал наряд вневедомственной охраны. И что же они увидели? Хозяйку квартиры и ее мужа, правда, бывшего.

Александр и Алена (имена героев изменены. Прим.автора) развелись, но ноги сами привели мужчину туда, где он раньше жил. «Бывшая» дверь не открыла, но мужчина был настойчив. Сказал, что войдет – значит, войдет. И полез в квартиру через балкон. На шестой этаж.

Александру повезло: он не упал, не разбился и своего добился – в квартиру проник. Вот только после этого его под белы рученьки оттуда вывели сотрудники вневедомственной охраны.

Мужчина уже имеет судимость за воровство, сейчас официально нигде не работает. Как его действия квалифицируют полицейские, пока не ясно. Процессуальное решение по факту происшествия пока не принято.