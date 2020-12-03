В Самаре официально запретили курить любые электронные сигареты на улице

Вейпы, айкосы и кальяны теперь запрещено курить в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 декабря 2020 года Самарская губернская дума на втором окончательном чтении приняла закон о запрете курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Теперь в Самарской области запрещено курение всевозможных вейпов, айкосов и других электронных сигарет, в том числе и кальянов, везде, где раньше под запрет попадали только обычные табачные сигареты.

На внеочередном заседании думы депутаты единогласно проголосовали за законопроект, который запрещает курение кальянов, электронных сигарет в парках, на набережных, а также около подъездов домов и площадок, где проводятся спортивные и культурные мероприятия.

- Законопроектом предлагается установить запрет на потребление никотинсодержащей продукции, а также на использование устройств, которые содержат никотин или его производные (кальяны, различные электронные сигареты и другие). Запрещается курение на остановках общественного транспорта и на расстоянии менее чем 15 метров от них, также на расстоянии менее чем 15 метров от подъездов многоквартирных домов, на территориях для проведения культурно-зрелищных, спортивных, театрально-концертных мероприятий и во время проведения таких мероприятий, в границах парков, скверов и набережных, - следует из законопроекта.

За нарушение закона предусматривается штраф в размере 1 500 рублей.