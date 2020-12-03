Бывший начальник самарской таможни был найден мертвым в московской квартире

Васильев Вениамин Анатольевич

По сообщению МВД, в ночь на 1 декабря, в одной из квартир на улице Вернадского в Москве скончался бывший начальник самарской таможни Васильев Вениамин Анатольевич 1959 года рождения.

- Тело обнаружила жена. Внешних признаков насильственной смерти не было. По предварительной версии мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, - сообщил «КП-Самара» собственный источник.

Отметим, что Вениамин Васильев руководил Самарской таможней дважды – с 2007 по 2010 год и с 2014 по 2017 год. После этого Васильев уехал в Москву на новое место работы.