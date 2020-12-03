Стало известно, когда в Самаре состоится очередное распределение мест в детских садах

О предоставлении места сообщат сотрудники самого детского сада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары сообщили, когда пройдет очередное распределение в детские сады на учебный год 2020-2021. Места в автоматическом режиме будут раздавать уже в эту пятницу, 4 декабря. Родителям детей дошкольного возраста необходимо заблаговременно проверить данные в заявлении.

В первую очередь места будут распределяться среди тех, кто имеет право на внеочередное предоставление места в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. При распределении будут учитываться также дата регистрации ребенка на портале образовательных услуг, возраст ребенка на 1 сентября 2020 года и направленность группы в дошкольном учреждении.

Родителям напомнили, что в случае предоставления места, необходимо в течение 10 рабочих дней обратиться в детский сад для письменного подтверждения. В случае отказа от предоставленного места в детском саду, необходимо обратиться в МФЦ.