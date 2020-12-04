Александр Живайкин по время приема граждан вручил ноутбук для учебы сестрам-близнецам

Партия откликнулась на просьбу многодетной семьи и приобрела ноутбук

Руководитель фракции «Единая Россия» в самарской губернской думе Александр Живайкин провел прием граждан, во время которого вручил ноутбук для учебы сестрам-близнецам Насте и Ксюше Носовским.

В общественную приемную партии за помощью обратилась многодетная мама девочек. В партии оперативно отреагировали на просьбу и приобрели ноутбук девочкам, которые теперь смогут учиться вместе со сверстниками. Также новинкой сможет пользоваться их младший брат.

«Владеть электронными технологиями и гаджетами, уметь ими пользоваться – важно в современном мире. Пандемия вплотную приблизила нас к IT-техологиям. В рамках акции «Помоги учиться дома» депутаты всех уровней откликнулись на призыв губернатора, секретаря самарского реготделения партии Дмитрия Азарова и за счет личных и спонсорских средств стараются обеспечить нуждающиеся семьи компьютерной техникой», - сказал Александр Живайкин.

После чаепития вместе с девочками и их мамой Александр Живайкин продолжил прием граждан, который проходил в онлайн-формате.