Неизвестный под видом проститутки развел самарца на 156 тысяч рублей

В полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний Дмитрий (имя героя этой истории изменено. Прим.автора) потерял все свои деньги в погоне за сексуальными утехами.

В конце ноября парень зашел на сайт, который обещал ему контакты с самыми «горячими» проститутками в городе. Конечно, за удовольствие нужно было заплатить. Самарец перевел нужную сумму, но тут случилась беда: ему сообщили о том, что «зависла» платежная система, причем произошло это по его, Дмитрия, вине.

Дальше самарца профессионально «развели», и он сам не заметил, как лишился всех денег, которые лежали у него на счету. В декабре он обратился с заявлением в самарскую полицию.

- По его словам, он перевел мошенникам 156 с лишним тысяч рублей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Заявление мы приняли, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», сейчас пытаемся выйти на след подозреваемых.

Тем временем сайт, который заманил Дмитрия в западню, прекратил работу. Сколько еще мужчин могли пострадать от действий мошенников, пока не ясно.