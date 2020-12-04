Жительница Самары получила страшные ожоги во время варки холодца

Пациентка попала в больницу в ночь с 3 на 4 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 3 на 4 декабря в больницу имени Пирогова приехала 52-летняя жительница Самары. Врачи ахнули: с такими травмами «Скорую помощь» нужно было вызывать, а пострадавшая добралась до больницы своим ходом.

Медики диагностировали у нее ожоги второй и третьей степени, пострадали руки, ноги, голова, туловище. Возможно, сил женщине добавил тот факт, что на момент поступления она была в шоке.

- Она варила холодец. Что-то случилось, и рядом с ней загорелся газовый шланг. Пламя сразу перекинулось на нее. Просто чудо, что она осталась жива, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, осведомлённый в ситуации.

Женщина остается в больнице, врачи продолжают бороться за ее жизнь. По какой причине произошло возгорание газового шланга и действительно ли дело в нем, теперь предстоит уставить специалистам.