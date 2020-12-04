Рабочие организовали несанкционированное подключение к нефтепроводу и обворовали работодателя на полмиллиона рублей

Пятерых рабочих нефтеперерабатывающей организации поймали с поличным во время слива дизеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи и сотрудники полиции 4 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области раскрыли кражу порядка 6 тонн дизельного топлива с предприятия, занимающегося перевалкой и реализацией горючего.

- Трое жителей Самарской области и двое рабочих из Оренбурга организовали несанкционированное подключение к нефтепродуктопроводу. Рабочие наливали дизельное топливо сверх объема, которое было указано в товарно-транспортных накладных. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В очередной раз злоумышленники в ночное время заливали топливо в автобойлер сверх нормы через самостоятельно подключенный шланг к автоматизированной системе налива, когда их задержали на месте преступления сотрудники полиции, совместно с бойцами Росгвардии.

У преступников были изъяты автотранспорт и конструкции для врезки в нефтепровод, а также другие инструменты, используемые для совершения незаконных действий. В отношении задержанных рабочих было возбуждено уголовное дело по части 3 пункт «б» статьи 158 УК РФ «Кража» и по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Расследование продолжается, а фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.