В Тольятти мужчина зарезал своего гостя и пытался убежать

Разбирательства сейчас продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувший четверг, 3 декабря, в Тольятти было совершено убийство. В квартире дома на улице Шлюзовой лишили жизни 43-летнего слесаря из села Бахилово.

- Ему нанесли не менее 8 ножевых ранений. Подозреваемым оказался 50-летний хозяин жилплощади. На него указали улики и свидетели, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Злоумышленника поймали по горячим следам. Он дал признательные показания и сейчас находится в изоляторе. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Расследование его продолжается.