Дмитрий Азаров призвал самарцев остаться дома на Новый год, чтобы не было локдауна

Дмитрий Азаров пригрозил объявить локдаун из-за нарушений ограничений в работе самарских общепитов на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области в прямом эфире телеканала «Россия -24. Самара» ответил на актуальные вопросы жителей губернии. Одной из самых обсуждаемых тем стала эпидемиологическая ситуация в регионе.

В преддверии новогодних праздников и зимних каникул, Дмитрий Азаров призвал жителей Самарской области осознанно подойти к выбору места проведения новогоднего торжества.

- Поберегите себя и здоровье своих близких. Останьтесь дома в новогоднюю ночь, отметьте праздник в узком кругу семьи, - посоветовал глава региона.

Губернатор Дмитрий Азаров напомнил, что если люди захотят выйти на красиво украшенные улицы и площади, то необходимо соблюдать все меры безопасности – надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Напомним, что массовые новогодние гуляния в Самарской области были отменены, однако жители городов и сел могут посещать украшенные площади и скверы в новогодние праздники, с условием соблюдения всех предписанных мер безопасности из-за коронавируса.

Что касается работы ресторанов и прочих развлекательных заведений в новогоднюю ночь, глава региона ответил, что окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба в понедельник на следующей неделе. По словам Дмитрия Азарова, вопрос будет решаться, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, однако глава региона считает, что это не безопасно.

- Корпоративы – это риск угрозы заражения. Давайте с пониманием к этому относиться. Иначе нам придется вводить локдаун: закрывать рестораны, сферу услуг, а потом, не дай Бог, и производственные предприятия, - заявил губернатор Дмитрий Азаров.