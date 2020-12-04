Дмитрий Азаров: «В «Крыльях Советов» будет жесткий контроль финансирования. Клуб будет жить по средствам»

Дмитрий Азаров рассказал об изменениях в «Крыльях Советов». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об изменениях в совете директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Новый состав совета директоров утвердят в ближайшие дни. Также глава региона отметил, что сейчас идет перестройка не только самой команды, но и финансовой и управленческой политики «Крыльев».

- Люди ждут качественной игры на высоком уровне, все болельщики нашего клуба мечтают, чтобы он вернулся в высший дивизион. Сегодня мы строим новую команду: вы видите много молодых игроков, тренер сегодня в команде, который умеет работать именно с молодыми игроками, в том числе c самарскими воспитанниками, - отметил Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

Что касается совета директоров, то пост председателя покинул зампред праительства региона Александр Фетисов. Дмитрий Азаров объяснил это следующим образом:

- Александр Борисович курирует весь социальный блок в правительстве, сейчас он должен быть на передовой борьбы с новой инфекцией. В фокусе его внимания должна быть система здравоохранения, а не футбол. Отвлекаться ему сейчас точно не нужно. Мы понимаем: чтобы обеспечить эффективность деятельности клуба, туда надо внедрять управленческие решения, которые сегодня действуют в эффективном бизнесе. Поэтому совет директоров обновится, туда войдут управленцы высочайшего уровня. Мы будем внедрять бизнес-управление в клубе, потому что «подпитка» бюджетными средствами, которая длилась годами, расслабляет.

Что касается денег, то, по словам губернатора, за последние годы значительно выросла внебюджетная часть финансирования клуба. При этом на достигнутом останавливаться ни в правительстве региона, ни в «КС» не собираются.

- Рассчитываю, что следующий год будет переломным в этом вопросе. У нас есть договоренности с очень крупными компаниями о поддержке клуба, у нас есть компании, которые уже поддерживают клуб и будут свое участие расширять, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор также заверил, что будет жесткий контроль за финансированием «Крыльев», а клуб будет жить по средствам. Однако если команда будет показывать хорошие результаты, область найдет возможность ее поддержать.