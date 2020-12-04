Стала известна судьба корпоративов в Самаре в эпоху COVID-19

Судьба корпоративов станет известна на ближайшем заседании оперштаба Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Самаркой области Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на актуальные вопросы жителей региона. Одной из самых обсуждаемых тем, стала работа ресторанов и кафе в новогоднюю ночь.

- Этот вопрос будет рассмотрен в понедельник на совещании оперативного штаба. Решение будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Но я считаю, что проводить корпоративы не безопасно. Нужно с пониманием относиться к тому, что есть риск угрозы заражения, иначе нам придется вводить локдаун: закрывать рестораны, сферу услуг, а потом, не дай Бог, и производственные предприятия, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор посоветовал вместо этого, провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. Несмотря на то, что в Самарской области отменены массовые мероприятия, можно прогуляться по украшенным новогодними инсталляциями улицы, посетить площади и парки. Однако делать это только с соблюдением всех мер безопасности – соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску.

Дмитрий Азаров еще раз напомнил руководителям торговых предприятий и систем общественного питания о том, что необходимо соблюдать все меры санитарной безопасности и не подвергать своих сотрудников и клиентов угрозе заражения коронавирусной инфекцией. Нарушителей ждет суровое наказание за неисполнение ограничительных мер, вплоть до временной остановки деятельности или даже полного закрытия учреждения.