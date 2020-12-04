В Самарской области хотят увеличить тариф на эвакуацию автомобилей и штрафстоянку

Проект приказа на увеличение тарифов проходит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа "О корректировке тарифов на перемещение и хранение задержанных наземных транспортных средств на территории Самарской области", согласно которому тарифы в 2021 году могут быть увеличены. На данном этапе проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу, после которой будет принято окончательное решение.

Власти объяснили рост тарифа тем, что в 2021 году показатель индекса потребительских цен на товары и услуги за следующий год в среднем составит 103,6 %. Именно поэтому было предложено установить повышенные тарифы на эвакуацию автомобилей для Самары – 1968 рублей, а для Тольятти и других населенных пунктов – 1802 рубля уже с 1 января 2021 года.

Отметим, что сейчас в Самаре за эвакуацию автомобиля необходимо заплатить 1900 рублей, в других населенных пунктах – 1740 рублей. Таким образом, со следующего года эти суммы могут увеличиться на 3,6 %.

В документе также указано, что может и увеличиться плата за услуги штрафстоянки, однако увеличатся расценки только для хранения автомобилей с шестого полного часа, а дня негабаритных средств, отсчет по увеличенной цене будет вестись, начиная уже с первой минуты. В зависимости от автомобиля, увеличение стоимости хранения ТС на штрафстоянке будет варьироваться от 1 до 3 рублей.