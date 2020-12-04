На пожаре в жилом доме обнаружено двое погибших

Два человека погибли на пожаре в жилом доме на Вилоновской в Самаре, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в историческом центре Самары поступило в 14:54. На место прибыли пожарные по повышенному рангу вызова. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сохранялась угроза распространения. Пожар был локализован в 15:41 на площади в 350 кв. метров.

На месте работают 108 человек и 45 единиц техники. Погибшие, предположительно, женщины. Эвакуирован 1 человек.