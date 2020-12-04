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Самарские хирурги провели операцию по видеосвязи с врачом из Санкт-Петербурга

Консультирующий хирург в режиме реального времени корректировал действия врачей
Наталья АРТЯКОВА
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Хирург из Питера дал консультацию самарским врачам по видеосвязи прямо во время операции

Хирург из Питера дал консультацию самарским врачам по видеосвязи прямо во время операции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской городской клинической больнице №8 была проведена операция с использованием трансляционной медицины.

- Трансляционная медицина – понятие очень широкое, оно подразумевает не только передачу данных на расстоянии и консультирование, но и внедрение новых прорывных технологий фундаментальных исследований в практическую деятельность. В данном случае трансляционные технологии используются для телемедицинских консультаций, - рассказал главный внештатный специалист по хирургии министерства здравоохранения Самарской области Евгений Корымасов.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Поэтому в систему здравоохранения Самарской области активно внедряются уникальные новые трансляционные технологии.

Самарские врачи рассказали, что трансляционная медицина очень помогает в ситуациях, когда на операции незамедлительно нужна помощь старшего коллеги, более опытного врача. Камера снимает операционное поле, и через коммуникационные технологии на обычный телефон консультанта, который может находиться на большом расстоянии от операционной, в другом городе, приходит видеоизображение из операционной. Технология позволяет вести переговоры с оперирующим хирургом и подсказывать, что лучше сделать дальше, как действовать в сложной ситуации.

Самарские врачи оценили возможности телемедицины и успешно провели операцию на связи с хирургом из Санкт-Петербурга.

- Пациент поступил в крайне тяжелом и запущенном состоянии, операцию проводили через небольшие проколы при помощи видеокамеры и инструментов. В какой-то момент нужно было оперативно решить продолжить эндоскопическую операцию или изменить ее и перейти на открытую операцию, - рассказал главный врач Самарской городской клинической больницы №8 Сергей Дергаль.

Тогда по громкой связи с консультативным опытным хирургом из Санкт-Петербурга самарские врачи обсудили сложившуюся ситуацию. Врач из северной столицы посмотрел на операционное поле и высказал свое мнение, после чего хирурги приняли решение продолжить операцию и закончили ее лапароскопически. Как рассказали самарские врачи, все закончилось без осложнений и пациент был вскоре выписан домой.